Фестивалът „С книга на плажа“ е събитие, чиито акцент и главен герой е книгата. Срещите с автори, премиерите на книги, дискусиите на тема литература и възможността на едно място да се разгледат хиляди издания от различни жанрове, превръщат събитието в празник за всички любители на четенето.

В дните от 12 до 16 август, на сцената на фестивала ще гостуват Георги Господинов, Невена Дишлиева, Рада Ганкова, Хайри Хамдан, Веселина Вачкова, Диана Фъртунова, Мария Донева, Гери Турийска, Яна Вълчева, сръбската авторка Наташа Панич и други.

Част от събитието ще бъдат два поетични спектакъла: „„Посоки на обичта“, представен от авторска поезия, проза и музика на Татяна Йотова, Мариана Маринова, Тони Маркс и "Откровения на свещи - музика, поезия и лирични истории" с участието на Марияна Добрева, Яна Вълчева и Самуел Мануелян. Един интимен музикално-поетичен спектакъл, в които вдъхновението се превръща в изповед.

„С книга на плажа“ носи духа на модерните времена и в унисон с тях ще направи дискусия с тема: „Четат ли младите?“ - как BookTok преобрази разговорите за книги и литература. Отворен разговор със създатели на книжно съдържание относно читателската общност в платформата, влиянието на BookTok върху тенденциите в книгоиздаването и приобщаването на подрастващите към магията на книгите, Модератори на разговора ще бъдат Христина Тодорова, Hrisilandia. Гости в дискусията: Тодора Даскалова от Reading Trolls, Елеонора Стайкова от Nora's Reading и Магдалена Герова от Magdalena.Books.

„С КНИГА НА ПЛАЖА“

ПРОГРАМА

12.08 /СРЯДА/

11:30ч. – Представяне на книгата „Х като сапун" - автор Гергана Дечева,

издателство „Пепърмил Букс“ /сцена на открито/

17:00ч. – Премиера на „Голотата на това, което идва” от Златка Пишиева и „Мравките пият вода” от Живка Иванова, ИК „Знаци” /сцена на открито/

17:30ч. - Абстрактни картини и стихотворения на бургаски поети от СНЦ „Арт пиерия”-Бургас, изложба на художника Николай Николов, под наслов „Пространства - абстрактна живопис", която ще представи д-р к.и.н. Мариана Праматарова. Събитие на ИК „Новата цивилизация” - /зала №2/

18:00ч. – Представяне на сборника с разкази „Бягащият човек - от Маратон до Марс" - издателство „Ай Си Ю“, съставител Невена Дишлиева, гостува един от авторите: Рада Ганкова - /сцена на открито/

19:00ч. – Среща с Георги Господинов и представяне на книгата му „Черешата на един народ: 30 години по-късно”, издателство „Жанет 45” /сцена на открито/

13.08. /ЧЕТВЪРТЪК/

10:30ч. – Представяне на книжки №6 и №7 „Как баба Борди полетя с балон Част 1 и Част 2 от приказната поредица „Градът на скейтбордовете", издателство „Еко Кидс” /сцена на открито/

11:30ч. – Представяне на детската книжка „Чик Чок Чек", издателство „Ясна книга” /сцена на открито/

17:00ч. – Представяне на две нови книги на поета и писател Хайри Хамдан „Нарисувай болката“ /редактор Патриция Николова/ и „Биография на Бездната“ /редактор Елена Алексиева/ – Водещ Румяна Емануилиду, ИК „Знаци”, /сцена на открито/

17:30ч. - Откриване на изложбата „От Болоня до Бургас - автентичните гласове на съвременните български илюстратори на детски книги - Ина Христова, Люба Халева, Капка Кънева и Невена Ангелова. - зала №6

18:00ч. – Представяне на книгата „Духова могила –дотам и нататък“, автор доц. д-р Веселина Вачкова, - зала №2

19:00ч. – “Ах, тази любов” - среща с авторката на любовни романи OuRa Love и представяне на книгите “Пчелата - любов, извън времето и пространството”, “Пчелата - любов, във времето и пространството” и “Докосване”. Разговор с психолога и лайф коучинга Радка Тишелова - зала №2

14.08. /ПЕТЪК/

10:30ч. – Представяне на дебютната детската книжка "Тайната на Странджа" от автора Станислава Калчева (начален учител в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров") /сцена на открито/

11:30ч. – Представяне на сборника с разкази „Солено слънце", автор Диана Фъртунова, издателство „Папая прес” /сцена на открито/

17:00ч. – Представяне на книгата „Докосване" от Анастасия Димитрова, издателство „Изида” /сцена на открито/

18:00ч. – Представяне на новата книга на Мария Донева „Искам да се обадя на майка по телефона”, издателство „Жанет 45” /сцена на открито/

19:00ч. – Среща със сръбската авторка Наташа Панич. Представяне на книгите „Цървена локва” и „Паулина”, ИК „УНИСКОРП” /сцена на открито/

15.08. /СЪБОТА/

10:30ч. – Представяне на детската книга „99 други неща", издателство „Меченосец” /сцена на открито/

11:30ч. – Представяне на детските книги „Истории за малкото мишле” -

ИК „УНИСКОРП” /сцена на открито/

16:00ч. - Библиотека на младите - как BookTok преобрази разговорите за книги и литература. Отворена дискусия със създатели на книжно съдържание относно читателската общност в платформата, влиянието на BookTok върху тенденциите в книгоиздаването и приобщаването на подрастващите към магията на книгите.

Модератор: Христина Тодорова, Hrisilandia. Гости в дискусията: Тодора Даскалова от Reading Trolls, Елеонора Стайкова от Nora's Reading и Магдалена Герова от Magdalena.Books

17:00ч. – Представяне на книгата „Морска геометрия” - автор Радосвета Гюлева, гост Здравка Евтимова /сцена на открито/

18:00ч. – „Манифест на тъмнината” и „Орнитография” - представяне на книгите с участието на членове на Дружество за защита на птиците и на Природозащитен център „Пода”. Модератор Лора Стаматис - редактор, ИК „Знаци” /сцена на открито/

19:00ч. – Спектакъл „Посоки на обичта“, представен от авторска поезия, проза и музика на Татяна Йотова, Мариана Маринова и Тони Маркс. /сцена на открито/

16.08. /НЕДЕЛЯ/

10:30ч. – Представяне на детската книга „ХРАБЪР - Три пъти синьо" - Изд. „Така започна всичко”./сцена на открито/

11:30ч. – Представяне на книгата „Тримата братя и златната ябълка и други приказки" издание на „Пан", с участието на илюстраторката Невена Ангелова. Ментор - издателство ПАН. /сцена на открито/

16:00ч. - Когато цветята говорят – от викторианската епоха до наши дни. Презентация по книгите „Флориография“ и „Градината на Джейн Остин“ с участието на флористите Диана и Тодор Теодосиеви. Водещ Лора Стаматис, ИК Знаци

17:00ч. – "Откровения на свещи - музика, поезия и лирични истории" с участието на Марияна Добрева, Яна Вълчева и Самуел Мануелян. Един интимен музикално-поетичен спектакъл, в които вдъхновението се превръща в изповед. /сцена на открито/

18:00ч. – Поетично четене на Гери Турийска и приятели, издателство “Пощенска кутия за приказки” /сцена на открито/