Екипи на полицията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват съвместни проверки на техническото състояние на камионите. Проверяват се всички превозни средства с максимална маса над 3,5 тона, като основен акцент се поставя върху тировете над 12 тона. Властите засилиха контрола върху тежкотоварните автомобили в цялата страна след поредица от тежки катастрофи с жертви и ранени през последните седмици.

При акция на автомагистрала „Тракия“, на 265-ия километър в посока София, само за час бяха установени шест нарушения от водачи на тежкотоварни автомобили.

Най-честият проблем са износените гуми, както на влекачите, така и на ремаркетата. Заради установени технически неизправности два тира бяха спрени от движение до отстраняването им.

От своя страна шофьорите твърдят, че бързото износване на гумите се дължи главно на лошото състояние на пътищата.

По време на проверките се използват и дронове за наблюдение на опасни маневри. Така са засечени няколко случая на неправомерно изпреварване от тирове в участъци, където това е забранено.

Акцията продължава и следобед, като проверките ще обхванат различни пътни участъци в страната.