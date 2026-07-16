В Кипър днес започна съдебното производство за смъртта на двете българчета на 8 и 10 години, които бяха открити мъртви в автомобил. Първото заседание днес в британската база в Декелия се проведе чрез видеоконферентна връзка със съдия от Върховния съд на Великобритания.



30-годишният баща на двете починали момчета се яви днес пред британския съд, след като на 2 юли срещу него бе повдигнато обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност, съобщава БНР.



Искането на подсъдимия да му бъде разрешено да пътува за погребението на децата в България ще бъде разгледано след писмено внасяне на съответната молба от защитата. Съдът ще обяви решението си по нея на заседание на 30 юли.



Делото ще премине към следващия си етап по същество на заседание на 22 септември, на което от подсъдимия ще се изиска да отговори дали се признава за виновен или невинен по обвинението срещу него.



Трагедията се разигра на 28 юни в района на британската военна база Декелия. Момчетата, на 8 и 10 години, са били намерени безжизнени в заключен автомобил, оставен на поле в близост до жилищен квартал.



Според първоначалните данни те са получили тежки поражения вследствие на продължителното излагане на екстремно високите температури, включително изгаряния и тежка мускулна скованост.



Децата са пристигнали на острова в средата на май заедно с баща си, за да прекарат време с него и жената, с която живеел. Мъжът работил като заварчик в град Лимасол. Според информацията до момента в деня на трагедията бащата и жена му излезли на работа и оставили децата сами. Камера за видеонаблюдение е записала как момчетата влизат в колата и си играят в нея. В един момент камерата, която се задейства само при засичане на движения, престава да предава. Поради неизяснени до момента обстоятелства децата са останали в автомобила над три часа и са открити от доведената си майка в 17:30 ч. Тя веднага подава сигнал до полицията. Тъй като не е имало ключ от колата, се е наложило прозорците да бъдат счупени.