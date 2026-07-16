Парламентарната група на “Прогресивна България” внася в Народното събрание предложения за изменение и допълнение в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Законодателните промени целят да ограничат възможностите за злоупотреби, да подобрят разходването на публичните средства и да прекратят практиката едни и същи лекарствени продукти да се закупуват на различни цени от различните лечебни заведения.

С промените в ЗОП се задължават и частните лечебни заведения да възлагат обществени поръчки. Чрез премахване на критерия за собственост - държавна, общинска или частна, се постига равнопоставеност между лечебните заведения, нуждаещи се от доставка на лекарства, медицински изделия и/или оборудване, закупувани с публични средства. Понастоящем частните лечебни заведения не са задължени да провеждат процедури по ЗОП, което създава неравнопоставеност и води до закупуването на идентични лекарствени продукти на различни цени, посочиха от партията.

Промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина касаят лекарствени продукти, които се прилагат, когато няма друга алтернатива за лечение. Предвижда се доставките на тези медикаменти да се извършват чрез поръчки, провеждани от централния орган за покупки в сектор “Здравеопазване”.

"Въвеждането на централизирано договаряне от министъра на здравеопазването ще гарантира равнопоставеното участие на всички заинтересовани страни и договаряне на единна цена на национално равнище за лекарствените продукти, заплащани от публичноправни организации. В момента разходите за тези лекарствени продукти постоянно нарастват, липсват ясни механизми за тяхната доставка, което води до различни цени, които публичният фонд заплаща за едни и същи лекарствени продукти", допълниха от ПГ.

“Всички ставаме свидетели как едно лекарство в една болница струва 50 евро, а в друга болница е на десетократно по-висока цена. Това са мерките, с които ще спрем източването на публичния ресурс.”, посочи зам.-председателят на комисията по здравеопазване Георги Илиев.