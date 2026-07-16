Цената на дизела пак тръгна нагоре. За две седмици е поскъпнал с близо 10 евроцента за литър и днес се продава за 1.59 евро средно на литър по данни на платформата Фуело.

В началото на юли цената на дизела почти се беше изравнила с тази на бензина, падайки под 1.50 евро, но в последните дни чувствително поскъпва.

Бензинът засега остава на стабилни ценови нива, като от края на юни А95 държи средна цена от 1.48 евро за литър. Такава е средната цена и в днешния ден, а някои бензиностанции го предлагат и за 1.40 евро.

"Цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва поредно поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари", коментира пред Нова нюз Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Той посочи, че по принцип дизеловото гориво винаги реагира по-бързо на поскъпването на суровия петрол, защото търсенето му е по-голямо. "Ако не последва успокояване на международните пазари, очакваме поскъпване на горивата у нас до края на следващата седмица“, каза Хаджидимитров.

Днес цените на петрола отбелязаха спад на международните пазари, след като надхвърлиха 86 долара за барел преди дни заради възобновените военни действия между САЩ и Иран.

Инвеститорите преоценяват риска от ескалация на военния конфликт. Така след няколко поредни сесии на поскъпване цената на сорта Брент се понижи с 24 цента до 84,95 долара за барел. Американският лек суров петрол също отстъпи, като достигна 79,45 долара за барел. Въпреки това котировките остават близо до най-високите си нива за последния месец.

Хаджидимитров посочи, че малките бензиностанции в страната работят с минимални маржове, а през последната година финансовите резултати са сериозно влошени. Според него много собственици вече оптимизират разходите си чрез намаляване на персонала и въвеждане на нощно самообслужване. Очакванията са подобни практики постепенно да се разширят и при колонките за пропан-бутан.

Според него обаче няма непосредствен риск от недостиг на горива в България, като единствено международната обстановка остава основен фактор, който ще определя цените на бензиностанциите през следващите седмици.