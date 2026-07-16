97% от работещите у нас се осигуряват на минимални доходи

Близо 97% от заетите в България се осигуряват на минималните прагове по икономически дейности. Това съобщи управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева по време на второто гласуване на бюджета на ДОО в бюджетната комисия на парламента.

От 1 август правителството планира максималният осигурителен доход да нарасне до 2300 евро. За първи път от десет години ще бъдат вдигнати и минималните осигурителни прагове, като при част от секторите увеличението ще надхвърли 70%.

По думите на Караиванова-Начева, най-висок процент осигурени на по-високи доходи има във Видин, Разград, Силистра, Враца и Монтана, докато в Благоевград, Варна и Бургас процентът е най-близък до минималния. Тя посочи, че не е ясно доколко това се дължи на сезонна заетост или на други фактори.

Представители на "Демократична България" предложиха размерите на прагове да останат непроменени до края на годината, като аргументът им е краткото време за адаптация на бизнеса. От партията настояха и за по-строг контрол срещу неплащането на осигуровки.

От ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят това предложение, посочвайки, че в хранителния сектор осигурителната тежест ще нарасне с 50%, което определиха като твърде голямо натоварване.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отбеляза ръст на осигурените лица и намаление на броя на получаващите минимална заплата през последната година. От "Възраждане" пък поставиха под въпрос смисъла от съществуването на минимални осигурителни прагове като цяло.

Социалният министър Наталия Ефремова обясни, че съотношението между максималния и минималния осигурителен доход отдавна се е свило значително спрямо първоначалния замисъл, а прагът остава важен инструмент срещу сивата икономика.

Опозицията внесе и други предложения — по-висока максимална пенсия, увеличени обезщетения за майчинство и безработица, както и промени в правилата за болничните листове. Окончателното предложение на "Демократична България" не беше прието от комисията.

Крайният резултат предвижда от 1 август самоосигуряващите се лица да плащат осигуровки върху доход от 620,20 евро, а максималният осигурителен праг да достигне 2300 евро.