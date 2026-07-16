Опозицията в парламента внесе цели 12 предложения за промени в проекта на "Прогресивна България" за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Повечето предложения поправят сегашното несправедливо положение, при което част от осигуровките се вдигат с до 70%, но всички плащания извън пенсиите са във фризера.

Майчинство, осигурителна тежест и таван на пенсиите са сред основните теми на промените. Венко Сабрутев от ПП прави и пореден опит да прокара своите идеи за бащинския отпуск, които вече трупат история в най-малко два парламента. Сред най-безспорните е предложението на Деница Сачева, Илиана Жекова и Галя Василева от ГЕРБ таванът на пенсиите да се увеличи със 7,8%, колкото беше и осъвременяването на пенсиите от 1 юли. Така той трябва да стане от 1 август 1874 евро при сегашните 1738,40 евро. Въпреки че заради замразения таван след швейцарското правило нови над 6600 пенсионери са ощетени от него, управляващите засега не дават вид да са готови да отстъпят.

Другото предложение на Деница Сачева и колежките й е да се увеличат минималното и максималното дневно обезщетение за безработица – от 9,21 на 14,21 евро и от 54,78 на 59,78 евро. Мотивите тук са да се възстанови по-пълно връзката между осигурителния принос и размера на получаваното обезщетение (тъй като минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход се увеличават), както и любопитният факт, че всъщност тази година фонд "Безработица" ще е с излишък. И в двата случая предложенията са принципни и добре защитени, но с тях има един много голям проблем – те са много лесни в опозиция, но като управляващи ГЕРБ също се канеха да замразят тези плащания, при това при изненадващо увеличение на вноската за пенсия с 2 пр. п. Предложение за по-високо обезщетение имат и ДПС, като в техния проект размерите са 15,66 и 66,56 евро.

Мартин Димитров, Божидар Божанов и колегите им от ДБ отиват в друга посока – предлагат замразяване на осигурителната тежест и запазване на сегашния размер на минималните осигурителни прагове, осигурителния доход за самоосигуряващите се и максималния осигурителен доход. Така, според тяхното предложение, минималните осигурителни прагове трябва да останат равни на миналогодишната минимална заплата – 550,66 евро, а максималният осигурителен доход да остане 2111,64 евро, колкото е сега. Увеличаването в рамките на бюджетната година на минималните и максималния осигурителен доход създава допълнителна и трудно предвидима финансова тежест, посочват вносителите в мотивите си. Увеличението на минималните осигурителни прагове засяга особено силно малките и средните предприятия, самонаетите лица, работодателите в региони и икономически дейности с по-ниска производителност и доходи, допълват те.

Почти всички опозиционни парламентарни сили имат предложения за майчинството. Венко Сабрутев, Стою Стоев, Асен Василев и колегите от ПП предлагат голямо увеличение на втората година на майчинството – от 398,81 на 620,20 евро. Те предлагат и майките, които се върнат през първата година на майчинството на работа, да получават 100% от обезщетението си заедно със заплатата. И ПП, и ГЕРБ предлагат също 100% от обезщетението да се полага при прекъсване на втората година на майчинството. "Възраждане" са по-умерени – в техния проект увеличението е до 75%. Сега този стимул е 50% от обезщетението. ДПС също имат свой вариант – обезщетението през втората година на майчинството да е 80% от минималната заплата.

Шансовете тези предложения да бъдат приети от мнозинството клонят към нула – депутатите на Румен Радев вече обявиха, че ледената епоха ще започне да се размразява, но най-рано в бюджет 2027. ПБ не внесе предложения между първо и второ четене на проектите, което подсказва, че те ще бъдат гласувани във варианта на Министерския съвет.