Случаите на орторексия и бигорексия сред младите хора се увеличават, съобщиха проф. Дарина Найденова, председател на Националната асоциация “Практическа диететика и интегративна медицина”, и д-р Татяна Матева, специалист по диететика, хранене и обща медицина от Русе при откриването на четвъртото издание на научния симпозиум “Български диетологични дни” край Варна.

Форумът събра водещи специалисти от цялата страна, които работят с пациенти със заболявания на храносмилателната система.

И орторексията и бигорексията са хранителни разстройства, обясниха лекарите. Проф. Найденова уточни, че орторексията е вманиачаване по здравословно хранене, което вече граничи с патология. Бигорексията е стремеж да се трупат мускули, който също може да прекрачи границите на нормалността. Тя е особено характерна при млади мъже, посочи Матева. “Виждаме широки рамене, тънък кръст и... дискова херния”, посочи лекарката. Според нея причините най-често са отсъствието на правилно хранене и неправилно провеждани тренировки, без системен подход.

При заболяванията на храносмилателната система се комбинират различни типове лечения, които взаимно се допълват и се постигат максимално добри резултати в дългосрочен план.

Като проблем за съвременния човек Найденова посочи, че се консумира все по-малко домашно приготвена храна, а се посяга към готовите храни, които обаче често са ултрапреработени и съдържат много консерванти, а нямат витамини и фибри.

В момента хит е интермитентното хранене - хранене през доста големи интервали от време, например през 6 или 8 часа, каза още Найденова. Тя посочи, че едно от най-честите функционални нарушения, което срещат медиците, е синдромът на дразнимото черво. По думите є това състояние не е свързано с някаква сериозна патология, а с изключително лошо качество на живот, със стрес. При напрежение пациентите страдат от неприятни стомашно-чревни симптоми, включително спазми, болки, запек, посочи Найденова.

Двете лекарки допълниха, че се увеличават случаите на анорексия и булимия. При това тези разстройства вече не са характерни само за тийнейджърите, допълни Найденова. По думите є често срещани са случаите на т. нар. анорексия на късната възраст, при 40 - 50-годишни жени.