Свършват противогрипните лекарства, коментираха пред “Труд news” фармацевти. Те обясниха, че има сериозен недостиг на двата препарата, които стопират инфекцията. “Получаваме ограничени количества, а доставките не са редовни”, коментира Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Лични лекари припомниха, че “Тамифлу” и “Реленца” са ефикасни до 48 след началото на симптомите.

От няколко седмици фармацевти твърдят, че има масово презапасяване с двата медикамента и че цената им, която е около 15-18 евро не стряска онези, които са решили да се снабдят с по няколко опаковки. С това в аптеките обясняват дефицита на двата препарата.

“Заболеваемостта от грип в страната продължава да нараства, като вече се регистрират и случаи на усложнения и хоспитализирани пациенти”, предупреди главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той успокои, че има достатъчно капацитет в болниците и никой няма да бъде оставен без лечение.

“Моят апел към гражданите обаче е доколкото можем, да се пазим сами. Не е лесно да се предпазим при подобни заболявания, но е постижимо. На места, където има струпване на хора, 3-4 минути проветряване на всеки час е достатъчно, за да намали концентрацията на вируса. Не е едно и също с какво количество от вируса се срещаш. Има нещо, наречено “инфекциозна доза”. Ако броят на вирусите е под нея, няма да възникне заболяване”, обясни той.

По думите му още от самото начало е било ясно, че тазгодишната грипна епидемия ще бъде малко по-интензивна и ще засегне повече хора заради промените във вируса. “Като протичане, поне засега, драматични обрати или тежест не виждам”, подчерта доц. Кунчев.

Българчетата ще трябва да изчакат още един сезон, преди да могат да получат безплатна противогрипна ваксина. “Програмата за безплатно ваксиниране срещу грип на възрастните над 65-годишна възраст приключва тази година и предстои да бъде одобрена нова за периода 2027-2028 г., в която ще бъдат включени и децата. До каква възраст е въпрос на обсъждане и наличен ресурс, но смятам, че държавата ще намери начин да осигури безплатна ваксина и за децата”, обяви Кунчев.

От синдикат ''Образование'' към КТ ''Подкрепа” съобщиха, че предлагат удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни - от 3 до 6 февруари. Идеята е да се получи период от 9 дни, в които учениците и учителите да не контактуват активно и така да се намали опасността от зарази.

Цел на предложението е и избягване преминаването към онлай уроци заради множество болни от грип учители и деца.

Към момента за училищата е предвиден само ден междусрочна ваканция - 2 февруари.