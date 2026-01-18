Пациент на 69 години е починал от грип в Университетската клиника за инфекциозни болести в Скопие, след като лабораторно е била потвърдена инфекция с инфлуенца тип А, съобщава bTV.

Фадил Цана, директор на клиниката каза, че пациентът е имал множество придружаващи заболявания и не е бил ваксиниран срещу сезонен грип, въпреки че е принадлежал към рискова група.

“Пациентът беше приет в изключително тежко общо състояние, с развита масивна бронхопневмония. Незабавно беше настанен в интензивно отделение и поставен на механична вентилация, но въпреки всички предприети мерки, за съжаление, той почина. Пациентът имаше хронична обструктивна белодробна болест, кардиомиопатия и други съпътстващи заболявания“, заяви д-р Цана.

Починалият е от вътрешността на страната, като симптомите са продължили около 5 дни преди хоспитализацията.

По данни на клиниката в момента са хоспитализирани около 30 пациенти с грип. Част от тях са с по-лека клинична картина, други – с по-тежка, като няколко са на кислородна терапия, а един е на механична вентилация.

Това е вторият смъртен случай от грип в Северна Македония от началото на сезона. Миналата седмица в същата клиника почина и 75-годишна жена.