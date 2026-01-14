Правителството осигури днес 2 300 800 евро довършването на детската болница „Света Анастасия“ в Бургас. Това става ясно от протокола от заседанието на Министерски съвет. С предоставените средства ще се гарантира окончателното завършване на проекта – с изключителна важност и обществена значимост.

На предходното си заседание кабинетът окончателно одобри структурата на лечебното заведение, като в момента там тече процедура за набирането на персонал. В ход е и конкурса за управител,като срокът за подаване на документи е до 10 февруари.

Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.