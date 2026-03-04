Общо 88 автори с 90 поетични книги са подали свои произведения за участие в десетото юбилейно издание на Националния конкурс за поезия „Христо Фотев“. Организаторите вече обявиха и широката номинация на отличените заглавия.

Конкурсът, учреден през 2008 г. от Община Бургас съвместно със Съюз на българските писатели, Сдружение на българските писатели, Сдружение „Бургаска писателска общност“ и Министерство на културата, се провежда на всеки две години и е утвърдена част от културния календар на Бургас.

През годините лауреати на националната награда „Христо Фотев“ са били автори като Тома Бинчев, Росен Друмев, Аксиния Михайлова, Иван Сухиванов, Александър Секулов, Цвета Делчева, Пламен Дойнов и Ина Иванова.

Носителят на наградата получава парична премия, диплом от Община Бургас и пластика „Златно перо“, осигурена от Съюза на българските писатели.

Церемонията по връчването на отличието ще се проведе на 25 март – рождения ден на Христо Фотев, в Атриума на Бургаски свободен университет.

Широка номинация (по азбучен ред)

• Александър Христов – „Не“, изд. „Скрибенс“

• Бина Калс – „Литания“, изд. „Изток-Запад“

• Владимир Левчев – „География на съня“, изд. „7 лъча“

• Димитър Кенаров – „Разораните градини на любовта“, изд. „Жанет 45“

• Екатерина Григорова – „Отвисоко в печката пада дърво“, изд. „Жанет 45“

• Елена Янева – „Светлина в ключалката“, изд. „Библиотека България“

• Калоян Иванов – „Ритане в облаците“, изд. „Скрибенс“

• Марио Савчев – „Вселената в очите ти“, изд. „Знаци“

• Оля Стоянова – „Как ни спасяват природните закони“, изд. „Жанет 45“

• Петър Чухов – „В края на леглото“, изд. „Жанет 45“

Конкурсът носи името на един от най-обичаните български поети – Христо Фотев – и продължава да утвърждава Бургас като важен център на съвременната българска поезия.