Грипът настъпва у нас. Налице са случаи на болни от две инфекции едновременно.

Бързите тестове вече засичат в едно грип и респираторен синцитиален вирус (RSV), който предизвиква силна и продължителна кашлица. Това оказа проверка, направена от в. „Телеграф“.

Официално регистрираните болни през отминалата седмица са над 3500 души.

Лаборатория

Здравните власти очакват след празниците броят на заразените да започне бързо да расте заради многото пътувания и семейни събирания. През последните две седмици у нас в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ са изследвани 228 клинични проби за грипни вируси А/В и SARS-CoV-2.

Те показват, че грипът вече доминира над коронавируса, като са доказани 17 грипни вируса тип A срещу 10 болни с коронавирус.

Тежка е ситуацията в Англия, откъдето очакваме за празниците да се завърнат много наши сънародници. Националната здравна служба на Великобритания (NHS) се подготвя за една от най-тежките зими в историята си, тъй като ръстът на случаите на грип оказва силен натиск върху общопрактикуващите лекари, болниците и спешната помощ, съобщава вестник „Гардиън“.

Грипният сезон вече е в разгара си и в континентална Европа, където същият грипен щам, активен във Великобритания, се очертава като движеща сила зад нова вълна от инфекции. В Северното полукълбо той обикновено продължава от средата на ноември до средата на февруари, но може да започне още през октомври и да продължи до май.

Циркулация

„Този нов вариант на сезонния грип вече представлява до 90% от всички потвърдени случаи на грип в Европейския регион. Той показва как само малка генетична вариация в грипния вирус може да окаже огромен натиск върху здравните ни системи, защото хората нямат изграден имунитет срещу него“, коментира д-р Ханс Хенри Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.

Грипният сезон тази година e започнал приблизително четири седмици по-рано, отколкото в предишни сезони. Най-малко 27 от 38-те страни в европейския регион на Световната здравна организация (СО), които отчитат данни, сега наблюдават висока или много висока грипна активност.