В страната вече са доставени 15 000 дози от назалната ваксина срещу сезонен грип за деца. От днес започва разпределението им в аптечната мрежа, става ясно от съобщение в онлайн платформата "Плюс мен", създадена от Министерството на здравеопазването за популяризиране на ползите от ваксините.

Ваксината е показана за имунизация при деца от 2-годишна възраст нагоре и се прилага чрез впръскване в носа. Децата под 9-годишна възраст, които не са ваксинирани през живота си срещу сезонен грип, следва да получат две дози от ваксината през интервал от 28 дни.

Ваксинацията срещу грип при деца се извършва от лекар в лечебно заведение или в имунизационен кабинет на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), след като родителят закупи ваксината от аптечната мрежа.

Ваксинация срещу сезонен грип се препоръчва за всички деца, като особено важно е за тези с хронични заболявания, при които грипното заболяване може да доведе до влошаване на здравословното състояние. Назалната ваксина не следва да се прилага при деца с имунна недостатъчност или на имуносупресивно лечение.

Препоръчва се ваксинацията срещу сезонен грип да се извърши преди началото на грипния сезон, като тя е възможна и по време на грипна епидемия.

Общо 100 000 повече от миналата година ваксини срещу грип ще бъдат доставени в страната тази година. Ваксините срещу сезонен грип са препоръчват за всички над шестмесечна възраст, особено при деца и възрастни с хронични заболявания, бременни жени, хора с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.), членове на семейства, в които има хора с повишен риск от усложнения след заболяване от грип, поради иминосупресивни състояния, трансплантация и др.