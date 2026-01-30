Българската народна банка информира, че процесът на обмяна на банкноти и монети от левове в евро се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и приетите оперативни планове.

До 30 януари общият обем на банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 7.7 млрд. лева, което означава, че 75% от наличното парично обращение в лева спрямо началото на 2025 г. е изтеглено.

Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.1 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението.

Българската народна банка напомня, че периодът на двойно обращение на лева и еврото приключва на 31 януари 2026 г., като от 1 февруари 2026 г. еврото ще е единствено законно платежно средство в България.

Организация на процеса на обмяна

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще продължат да работят извънредно в събота и ще извършват обмяна на левове в евро на 31 януари 2026 г. Подробна информация е публикувана на интернет страницата на БНБ.

Обмяна на банкноти и монети от банките

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс, припомнят от БНБ. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

В изпълнение на указанията на БНБ относно прилагането на Закона за въвеждането на еврото в Република България, банките предприеха целенасочени мерки за оптимизиране на организацията в своите клонове. До 30.01.2026 г. общият брой на постъпилите сигнали, свързани с банки, е 179.