Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец февруари в размер на 32,30 евро/MWh (63,17 лв./MWh) без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. По тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и топлофикационните дружества.

Цената е с 3,69% по-висока спрямо януари, но реалното увеличение за повечето битови потребители е ограничено до около 2%, посочват от регулатора.

КЕВР съобщава, че е направила корекция в заявените количества на „Булгаргаз“, за да защити интересите на регулирания пазар и да предотврати смесване със свободния пазар. Част от заявените по двустранни договори количества са били изключени, тъй като биха довели до по-висока цена за крайните потребители.

В тази връзка регулаторът започва процедура по промяна на подзаконовата нормативна уредба за цените на природния газ.

Въпреки повишението, цената за февруари 2026 г. остава с близо 25% по-ниска спрямо февруари 2025 г. и с около 12% по-ниска в сравнение със същия месец на 2024 г.

Решението ще бъде публикувано на интернет страницата на КЕВР.