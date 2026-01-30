Бургаският брадър Виктор Ангелов успя да се изложи и в "Черешката на тортата". Той единствен не сготви, а си покани готвача на Карлос Насар да му реже морковите и да му плейтва чиниите. При опита да нареже аспержа, се поряза.

Масата я подреди по чертеж, изпратен по телефона от майка му, а името на десетрта дори не го запомни и го презентира като "милифоле". а всъщност беше милфлой.

По стара традиция Виктор се влюби в едната участничка и страда по нея през целите пет дни. Проля една - две сълзи, а колко е ревал извън камерите, не е ясно.

Той се похвали и че пише криминален роман.

Тази година щял да издаде едната глава, а догодина и другата, защото вече бил я започнал. Може би е имал предвид том, но това са дребни подробности.

Накрая изпрати гостите си с нескопосани стихове, посветени на всеки един.

Нямам стигане, чуек! - похвали се мачото от Меден рудник и предизвика искрени усмивки.

