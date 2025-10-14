Алкохолът е водеща причина за рак в цяла Европа и експертите казват, че по-силните правителствени политики за ограничаване на употребата на алкохол биха могли да предотвратят хиляди случаи на рак и смъртни случаи всяка година.

Само в Европейския съюз, субрегионът с най-висока консумация на алкохол в света, алкохолът е причинил повече от 111 000 нови случая на рак през 2020 г., според новия научен преглед на агенцията за изследване на рака на Световната здравна организация (СЗО), известна като Международната агенция за изследване на рака (IARC).

В световен мащаб този брой достига приблизително 741 000 случая, като мъжете представляват почти 70% от новите случаи на рак.

Освен последиците за здравето, икономическите щети също са значителни: според СЗО, преждевременната смърт от рак, свързан с алкохола, е струвала 4,58 милиарда евро през 2018 г.

„Европейският регион на СЗО и особено страните от ЕС плащат твърде висока цена за алкохола при предотвратими ракови заболявания и разбити семейства, както и струват милиарди на данъкоплатците“, каза д-р Гундо Вайлер, който ръководи усилията за превенция и промоция на здравето в европейския офис на СЗО. „Някои наричат алкохола „културно наследство“, но болестите, смъртта и инвалидността не трябва да се нормализират като част от европейската култура."

Как алкохолът е свързан с рака

IARC за първи път класифицира алкохола като канцерогенен през 1988 г. Според нея алкохолът повишава риска от поне седем вида рак, включително рак на устата, фаринкса, ларинкса, хранопровода, черния дроб, колоректума и женската гърда.

Изследователите смятат, че алкохолът причинява рак чрез множество механизми, включително променени хормонални нива, промени в чревния микробиом и увреждане на ДНК от оксидативен стрес и метаболита ацеталдехид, който се намира в етанола.

Намаляването или спирането на алкохола намалява риска от развитие на тези видове рак.

Повечето видове рак, причинени от алкохол, са свързани с „рискова“ консумация на алкохол (две до шест алкохолни напитки на ден) и „тежка“ консумация на алкохол (повече от шест напитки на ден), според доклада.

Дори „умерената“ консумация на алкохол (по-малко от две напитки на ден) обаче е била причина за над 100 000 нови случая на рак в световен мащаб през 2020 г.

Стратегии за намаляване на рисковете

Новият анализ бележи първия път, когато IARC оценява потенциалните ползи от превенцията на рака, свързана с алкохола.

Той „установява без никакво съмнение, че политиките за алкохол в цялото население намаляват консумацията на алкохол и че намалената консумация на алкохол намалява риска от рак“, каза директорът на IARC д-р Елизабет Вайдерпас.

Агенцията настоя за мерки като по-високи данъци, минимални цени и повишаване на законовата възраст за пиене, както и ограничаване на гъстотата на търговците на алкохол, ограничаване на часовете или дните на продажба, забрана на маркетинга на алкохол и въвеждане на контролирани от правителството продажби на алкохол.

Всички тези политики спомагат за намаляване на употребата на алкохол и от своя страна за намаляване на риска от рак, съобщи IARC.

Например, проучване от 2021 г. установи, че удвояването на акцизите върху алкохола би могло да предотврати 6% от новите случаи на рак и смъртни случаи, свързани с алкохола, през 2019 г. в европейския регион на СЗО, който обхваща Европа и Централна Азия.

„Повишаването на осведомеността относно рисковете от рак, свързани с алкохола, и факта, че никое ниво на пиене не е безопасно, е от решаващо значение“, каза д-р Беатрис Лоби-Секретан, заместник-ръководител на отдела за синтез и класификация на доказателства на IARC. „Всеки има роля в промяната на настоящите норми и ценности, свързани с консумацията на алкохол“, добави тя.