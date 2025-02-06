В болница "Пирогов" вече е доставено цялото количество заявен ботулинов антитоксин, съобщиха от лечебното заведение.

Част от него вече е приложена за лечението на жените, пострадали при поставяне на ботулинов токсин. Лечението на пациентите, страдащи от ятрогенен ботулизъм, е изключително прецизно и се извършва от разширен екип от специалисти, информират от спешната болница.

Към момента пациентките понасят добре терапията, посочват от "Пирогов".

Преди дни в столичното лечебно заведение потърсиха медицинска помощ няколко жени, които са получили усложнения вследствие на поставяне на ботулинов токсин с козметична цел. При първата постъпила в "Пирогов" пациентка се наложи антитоксинът да бъде осигурен със съдействието на Военномедицинската академия.

От Министерството на здравеопазването тогава посочиха, че в България няма разрешен за употреба ботулинов антитоксин по национална процедура.