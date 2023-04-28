„ЛИНА” остава близо до своите пациенти и по време на майските празници, като осигурява дежурни лаборатории и манипулационни. С празничното им работно време в различните градове може да се запознаете от графика.
БУРГАС
01.05.2023
06.05.2023
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.
ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. „Меден рудник”, бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 – 12:00 ч.
07.05.2023
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.
08.05.2023
24.05.2023
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.
ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. „Меден рудник”, бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 – 12:00 ч.
АЙТОС
01.05.2023
06.05.2023
ул. „Райна Княгиня” №2: 08:00 - 12:00
07.05.2023
почивен ден
08.05.2023
24.05.2023
ул. „Райна Княгиня” №2: 08:00 - 12:00
ПОМОРИЕ
01.05.2023
ул. „Македония” №23: 08:00 - 12:00
06.05.2023
07.05.2023
почивни дни
08.05.2023
24.05.2023
ул. „Македония” №23: 08:00 - 12:00
КАРНОБАТ
01.05.2023
06.05.2023
ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат): 08:00 - 12:00
ул. „Алекси Нейчев” №14: 08:00 - 12:00
07.05.2023
ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат): 08:00 - 12:00
08.05.2023
24.05.2023
ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат): 08:00 - 12:00
ул. „Алекси Нейчев” №14: 08:00 - 12:00
ВАРНА
01.05.2023
06.05.2023
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 07:30 - 12:30
ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00
кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А : 08:00 - 12:00
ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20: 08:00 - 12:00
07.05.2023
почивен ден
08.05.2023
24.05.2023
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 07:30 - 12:30
ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00
кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А : 08:00 - 12:00
ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20: 08:00 - 12:00
ПЛОВДИВ
01.05.2023
06.05.2023
Централна лаборатория / район „Тракия”, ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 – 13:00
ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00
бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00
бул. "6-ти септември" №104: 08:00 – 12:00 ч.
07.05.2023
почивен ден
08.05.2023
24.05.2023
Централна лаборатория / район „Тракия”, ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 – 13:00
ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00
бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00
бул. "6-ти септември" №104: 08:00 – 12:00 ч.
АСЕНОВГРАД
01.05.2023
06.05.2023
ул. „Хан Аспарух” №13Б: 08:00 - 12:00
07.05.2023
почивен ден
08.05.2023
24.05.2023
ул. „Хан Аспарух” №13Б: 08:00 - 12:00
СТАРА ЗАГОРА
01.05.2023
06.05.2023
бул. „Руски” №47: 08:00 - 12:00
07.05.2023
почивен ден
08.05.2023
24.05.2023
бул. „Руски” №47: 08:00 - 12:00
СЛИВЕН
01.05.2023
06.05.2023
ул. „Криволак” №9, ет. 2: 08:00 - 12:00
07.05.2023
почивен ден
08.05.2023
24.05.2023
ул. „Криволак” №9, ет. 2: 08:00 - 12:00
ЯМБОЛ
01.05.2023
06.05.2023
ул. „Жельо Войвода” № 11: 08:00 - 12:00
07.05.2023
почивен ден
08.05.2023
24.05.2023
ул. „Жельо Войвода” № 11: 08:00 - 12:00
www.lina-bg.com