С грижа за пациентите, от „ЛИНА” и тази година осигуряват дежурни лаборатории и манипулационни в почивните дни за Великден.

От лабораторията пожелават на всички светли празници. Бъдете здрави!

ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ

БУРГАС

14.04.2023 и 15.04.2023

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.

ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. „Меден рудник”, бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 – 12:00 ч.

16.04.2023

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.

17.04.2023

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.

ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 – 12:00 ч.

ВАРНА

14.04.2023 и 15.04.2023

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 07:30 - 12:30

ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А : 08:00 - 12:00

ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20: 08:00 - 12:00

16.04.2023

почивен ден

17.04.2023

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 07:30 - 12:30

СЛИВЕН

14.04.2023 и 15.04.2023

ул. „Криволак” №9, ет. 2: 08:00 - 12:00

16.04.2023

почивен ден

17.04.2023

ул. „Криволак” №9, ет. 2: 08:00 - 12:00

ЯМБОЛ

14.04.2023 и 15.04.2023

ул. „Жельо Войвода” № 11: 08:00 - 12:00

16.04.2023

почивен ден

17.04.2023

ул. „Жельо Войвода” № 11: 08:00 - 12:00

КАРНОБАТ

14.04.2023 и 15.04.2023

ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат): 08:00 - 12:00

ул. „Алекси Нейчев” №14: 08:00 - 12:00

16.04.2023

ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат): 08:00 - 12:00

17.04.2023

ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат): 08:00 - 12:00

АЙТОС

14.04.2023 и 15.04.2023

ул. „Райна Княгиня” №2: 08:00 - 12:00

16.04.2023 и 17.04.2023

почивни дни

ПОМОРИЕ

14.04.2023 и 15.04.2023

ул. „Македония” №23: 08:00 - 12:00

16.04.2023 и 17.04.2023

почивни дни

СТАРА ЗАГОРА

14.04.2023 и 15.04.2023

бул. „Руски” №47: 08:00 - 12:00

16.04.2023 и 17.04.2023

почивни дни

ПЛОВДИВ

14.04.2023 и 15.04.2023

Централна лаборатория - ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 – 13:00

ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00

бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00

бул. "6-ти септември" №104: 08:00 – 12:00

16.04.2023 и 17.04.2023

почивни дни

АСЕНОВГРАД

14.04.2023 и 15.04.2023

ул. „Хан Аспарух” №13Б: 08:00 - 12:00

16.04.2023 и 17.04.2023

почивни дни

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