За удобство на пациентите от медицинска лаборатория „ЛИНА“ осигуряват дежурни манипулационни в официалните празнични дни за Деня на Съединението и Деня на независимостта на България. Ето и какъв е техният график по градове.
БУРГАС
06.09.2022; 22.09.2022
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
07:00 - 13:00
к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)
07:00 - 13:00
ул. „Цар Симеон I” №82
07:00 - 12:00
к-с „Зорница”, бл. №57
07:00 - 12:00
ж.к. „Меден рудник”, бл. №185
07:00 - 12:00
ж.к. "Меден рудник", бл. №383
07:00 - 12:00
ВАРНА
06.09.2022; 22.09.2022
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
07:00 - 13:00
ул. „Мадара” №22
07:00 - 13:00
ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20
08:00 - 12:00
бул. „Владислав Варненчик” бл. 28
08:00 - 12:00
кв. Аспарухово ул. „Народни будители” №3А
08:00 - 12:00
СЛИВЕН
06.09.2022; 22.09.2022
ул. „Криволак” №9, ет. 2
07:00 - 12:00
ЯМБОЛ
06.09.2022; 22.09.2022
ул. „Жельо Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)
08:00 - 12:00
СТАРА ЗАГОРА
06.09.2022; 22.09.2022
ул. "Петко Рачев Славейков" №58 (в МЦ "Свети Пантелеймон")
08:00 - 12:00
КАРНОБАТ
06.09.2022; 22.09.2022
ул. „Алекси Нейчев” №14
07:00 - 12:00
ул. „Стара планина” №180 (в МБАЛ Карнобат)
07:30 - 12:00
АЙТОС
06.09.2022; 22.09.2022
ул. „Гарова” №3
08:00 - 12:00