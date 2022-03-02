ЛИНА” осигурява дежурни лаборатории на националния празник 3 март, четвъртък, в област Бургас (градовете Бургас, Айтос и Карнобат), град Варна, град Сливен и град Ямбол.

БУРГАС

03.03.2022

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

07:00 – 13:00

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)

07:00 – 13:00

ж.к. „Меден рудник”, бл. №185

07:00 - 12:00

АЙТОС

03.03.2022

ул. „Гарова” №3

08:00 - 12:00

КАРНОБАТ

03.03.2022

ул. „Алекси Нейчев” №14

08:00 - 12:00

ул. „Стара планина” №180 (в МБАЛ Карнобат)

08:00 - 12:00

ВАРНА

03.03.2022

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

07:00 - 13:00

ул. „Мадара” №22

07:00 - 13:00

СЛИВЕН

03.03.2022

ул. „Криволак” №9, ет. 2

07:00 – 12:00

ЯМБОЛ

03.03.2022

ул. „Жельо Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

07:00 - 12:00

Честит национален празник!