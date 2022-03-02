ЛИНА” осигурява дежурни лаборатории на националния празник 3 март, четвъртък, в област Бургас (градовете Бургас, Айтос и Карнобат), град Варна, град Сливен и град Ямбол.
БУРГАС
03.03.2022
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
07:00 – 13:00
к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)
07:00 – 13:00
ж.к. „Меден рудник”, бл. №185
07:00 - 12:00
АЙТОС
03.03.2022
ул. „Гарова” №3
08:00 - 12:00
КАРНОБАТ
03.03.2022
ул. „Алекси Нейчев” №14
08:00 - 12:00
ул. „Стара планина” №180 (в МБАЛ Карнобат)
08:00 - 12:00
ВАРНА
03.03.2022
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
07:00 - 13:00
ул. „Мадара” №22
07:00 - 13:00
СЛИВЕН
03.03.2022
ул. „Криволак” №9, ет. 2
07:00 – 12:00
ЯМБОЛ
03.03.2022
ул. „Жельо Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)
07:00 - 12:00
Честит национален празник!