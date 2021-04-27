„ЛИНА” остава близо до своите пациенти и по време на майските празници, като осигурява дежурни лаборатории в градовете: Бургас, Поморие, Варна, Ямбол и Сливен.
В посочения график е отбелязано в кои от тях ще се вземат PCR проби за COVID-19.
Дежурни лаборатории – майски празници 2021
град Бургас
30.04 и 01.05
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. №75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник" №185 (*PCR проби за COVID-19)
07:00 - 12:00
бул. „Демокрация” №67 (*PCR проби за COVID-19)
07:00 - 12:00
02.05 и 03.05
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
04.05
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. №75
07:30 - 13:30
06.05
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. №75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник" №185 (*PCR проби за COVID-19)
07:00 - 12:00
бул. „Демокрация” №67 (*PCR проби за COVID-19)
07:00 - 12:00
22.05
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. №75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник" №185 (*PCR проби за COVID-19)
07:00 - 12:00
бул. „Демокрация” №67 (*PCR проби за COVID-19)
07:00 - 12:00
23.05
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
24.05
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. №75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник" №185 (*PCR проби за COVID-19)
07:00 - 12:00
бул. „Демокрация” №67 (*PCR проби за COVID-19)
07:00 - 12:00
град Поморие
ул. „Македония” №23
30.04 и 01.05
08:00 - 12:00
02, 03, 04 и 06.05
затворено
22.05
08:00 - 12:00
23.05
затворено
24.05
08:00 - 12:00
град Варна
30.04 и 01.05
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 13:00
ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)
08:00 - 13:00
02.05
затворено
03.05 и 04.05
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 13:00
ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)
08:00 - 13:00
06.05
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 13:00
ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)
08:00 - 13:00
22.05
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 13:00
ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)
08:00 - 13:00
23.05
затворено
24.05
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 13:00
ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)
08:00 - 13:00
град Ямбол
ул. „Жельо Войвода” №11
30.04 и 01.05
08:00 - 12:00
02.05 и 03.05
затворено
04.05
08:00 - 12:00
06.05
08:00 - 12:00
22.05
08:00 - 12:00
23.05
затворено
24.05
08:00 - 12:00
град Сливен
ул. „Криволак” №9, ет. 2
30.04 и 01.05
08:00 - 12:00
02.05 и 03.05
затворено
04.05
08:00 - 12:00
06.05
08:00 - 12:00
22.05
08:00 - 12:00
23.05
затворено
24.05
08:00 - 12:00
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