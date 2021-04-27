„ЛИНА” остава близо до своите пациенти и по време на майските празници, като осигурява дежурни лаборатории в градовете: Бургас, Поморие, Варна, Ямбол и Сливен.

В посочения график е отбелязано в кои от тях ще се вземат PCR проби за COVID-19.

Дежурни лаборатории – майски празници 2021

град Бургас

30.04 и 01.05

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник" №185 (*PCR проби за COVID-19)

07:00 - 12:00

бул. „Демокрация” №67 (*PCR проби за COVID-19)

07:00 - 12:00

02.05 и 03.05

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

04.05

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75

07:30 - 13:30

06.05

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник" №185 (*PCR проби за COVID-19)

07:00 - 12:00

бул. „Демокрация” №67 (*PCR проби за COVID-19)

07:00 - 12:00

22.05

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник" №185 (*PCR проби за COVID-19)

07:00 - 12:00

бул. „Демокрация” №67 (*PCR проби за COVID-19)

07:00 - 12:00

23.05

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

24.05

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник" №185 (*PCR проби за COVID-19)

07:00 - 12:00

бул. „Демокрация” №67 (*PCR проби за COVID-19)

07:00 - 12:00

град Поморие

ул. „Македония” №23

30.04 и 01.05

08:00 - 12:00

02, 03, 04 и 06.05

затворено

22.05

08:00 - 12:00

23.05

затворено

24.05

08:00 - 12:00

град Варна

30.04 и 01.05

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 13:00

ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)

08:00 - 13:00

02.05

затворено

03.05 и 04.05

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 13:00

ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)

08:00 - 13:00

06.05

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 13:00

ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)

08:00 - 13:00

22.05

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 13:00

ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)

08:00 - 13:00

23.05

затворено

24.05

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 13:00

ул. „Мадара” №22 (*PCR проби за COVID-19)

08:00 - 13:00

град Ямбол

ул. „Жельо Войвода” №11

30.04 и 01.05

08:00 - 12:00

02.05 и 03.05

затворено

04.05

08:00 - 12:00

06.05

08:00 - 12:00

22.05

08:00 - 12:00

23.05

затворено

24.05

08:00 - 12:00

град Сливен

ул. „Криволак” №9, ет. 2

30.04 и 01.05

08:00 - 12:00

02.05 и 03.05

затворено

04.05

08:00 - 12:00

06.05

08:00 - 12:00

22.05

08:00 - 12:00

23.05

затворено

24.05

08:00 - 12:00

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