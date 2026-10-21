Германски гражданин е задържан с близо килограм марихуана при специализирана полицейска операция на територията на община Царево. Акцията е насочена към противодействие на конвенционалната престъпност, разпространението на наркотици и престъпленията срещу политическите права на гражданите.

При претърсване на жилището на германеца, който пребивава постоянно в село Бродилово, полицаите открили и иззели около килограм суха зелена тревна маса, реагирала на марихуана при полевия наркотест. В дома са намерени и 35 ловни патрона с калибър 16 и един с калибър 12.

По случая е образувано досъдебно производство.

В хода на операцията служители на Районното управление в Царево спрели за проверка автомобил „Дачия Джогер“ с бургаска регистрация. Колата била управлявана от 43-годишен мъж от Ахтопол. Проверката е извършена на пътя Бургас – Царево, в района на бензиностанция непосредствено преди входа на града.

Пробата за алкохол на водача отчела 1,45 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Откриха марихуана и незаконни дърва

При акцията е задържана и 23-годишна жена от Царево. При личния обиск у нея са открити около 2 грама марихуана. По случая е образувана преписка.

Полицаите установили и два случая на съхранение на дърва за огрев без необходимите документи в село Синеморец.

В двор, стопанисван от 57-годишна жена, са открити около 5 кубически метра дърва без разрешителни документи, контролна горска маркировка и превозен билет. По първоначални данни дървесината е добита от гориста местност в близост до селото.

В друг частен двор, стопанисван от 77-годишен мъж, са намерени още около 4 кубически метра дърва, също без необходимите документи и маркировка.

Дървесината е иззета, а по двата случая са образувани преписки.

Полицейската операция е част от мерките за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително такива, свързани с изборния процес.