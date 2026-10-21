Четирима души, сред които двама полицаи, пострадаха при експлозия на самоделна бомба пред входа на жилищна сграда в центъра на Атина.

Инцидентът станал, след като управителят на сградата подал сигнал в полицията за изоставена чанта пред входа на блока в квартал „Колонос“. По думите му в нея имало наркотици.

Двама униформени пристигнали на място и отворили чантата. Според първоначалните показания на единия от полицаите вътре имало вещество, наподобяващо наркотици, електронна везна и таблетки.

Малко след това в чантата избухнало самоделно взривно устройство. Причините за детонацията все още се изясняват.

Сред пострадалите са управителят на сградата и двамата полицаи. И четиримата са откарани в болница, като състоянието на единия от служителите на реда е по-тежко.

На мястото на експлозията са изпратени 18 пожарникари с шест пожарни автомобила. Очаква се към разследването да се присъединят и служители на антитерористичното звено, които да установят произхода на взривното устройство и обстоятелствата около инцидента.