Министерският съвет взе решение България да преустанови финансирането на закупуването на смъртоносни оръжия за Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ). Страната ще участва единствено в предоставянето на несмъртоносна помощ, като фокусът ще бъде върху районите с българско етническо население.

Правителството на Румен Радев е приело позиция за „конструктивно въздържане“ по отношение на мерките за военна подкрепа на Киев. За текущата година вноската на България в механизма е определена на малко над 9 млн. евро. От кабинета уточняват, че няма предварително разпределение каква част от тези средства са били предназначени за въоръжение. По-рано през февруари правителството на Росен Желязков преведе над 6 млн. евро по същия механизъм.

Мотивите на настоящия кабинет са свързани със стратегическия интерес на България като черноморска държава за прекратяване на военните действия. Според правителствената пресслужба фокусирането върху невоенна помощ изпраща сигнал за подкрепа на суверенитета на Украйна, но същевременно отхвърля логиката на „безкрайната военна конфронтация“ и търси дипломатически пътища за преговори.

Това е втората стъпка в ограничаването на оръжейната помощ, след като бяха спрени и даренията от складовете на Българската армия.