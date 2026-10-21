През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава и до сутринта над цялата страна ще е значителна, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В източните райони ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. На отделни места в Западна България ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа до умерен, в Източна България и северно от планините и временно силен вятър от южната четвърт. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°.

Атмосферното налягане е близко до средната стойност, ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

Утре облачността ще се разкъса за кратко, но от запад тя отново ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд. Приближаващият студен атмосферен фронт ще донесе интензивни и значителни валежи на много места в страната след обяд и през нощта срещу петък, като ще се развият и гръмотевични бури. Ще продължи да духа до умерен, в Източна България и на север от планините и силен юг-югозападен вятър. В северозападните райони ще бъде предимно от север, слаб. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 19°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, главно след обяд с краткотрайни превалявания. Сутринта на отделни места ще е със значителна ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно облачно. Още преди обяд от запад ще започнат временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. По най-високите върхове на Рила и Пирин дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, на места северно от билата и силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

В петък по преминаващ през страната студен атмосферен фронт ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи. В отделни райони в Централна и Източна България – интензивни и значителни по количество, в югоизточните райони – и с гръмотевици. Северозападният вятър ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Дневните температури ще се понижат значително, повече в Северна България. До вечерта от запад облачността ще започне да се разкъсва.

В събота над цялата страна облачността ще се разкъса и ще намалее, най-късно над североизточните райони, където до сутринта все още ще превалява. В низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо. Северозападният вятър ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток, дневните температури слабо ще се повишат, но сутрешните ще са по-ниски – между 1° и 6°, в Източна България до 10°-12°. (НИМХ)