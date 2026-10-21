Европейската комисия е заделила допълнителни 130 милиона евро за засилване на защитата срещу дронове и наблюдението на външните граници на Европейския съюз. Това обяви българският евродепутат Емил Радев от групата на Европейската народна партия на брифинг в кулоарите на Европейския парламент.

Той посочи, че средствата са предназначени за укрепване на охраната на външните граници, включително чрез подобряване на възможностите за наблюдение и противодействие на дронове. По думите му необходимостта от засилване на защитата е особено актуална с оглед на случаите с търговски кораби в Черно море, включително в близост до българските и румънските териториални води.

Радев предупреди, че подобни инциденти създават рискове за икономиката, околната среда и сигурността на гражданите, включително на българските рибари. Той отбеляза, че ситуацията поражда опасения и за туристическия сектор преди договарянето на туристическите пакети за сезон 2027 година. Според него България трябва да покаже, че е способна да гарантира сигурността на териториалните си води и на търговското корабоплаване.

Евродепутатът заяви, че България трябва да се възползва от всички възможности за европейска солидарност и подкрепа от страна на НАТО, за да укрепи отбранителните си способности. По думите му страната ни разполага с ограничени възможности за противодействие на дронове и се нуждае от допълнителни средства и достъп до съвременни технологии.

Радев уточни, че допълнителните 130 млн. евро са заделени миналата седмица, след като преди това Европейската комисия е отпуснала 420 млн. евро за охраната на външните европейски граници. Той заяви, че българската изпълнителна власт трябва активно да участва в европейските инициативи, за да може страната да получи допълнително финансиране за повишаване на отбранителните си способности.

Евродепутатът каза още, че на 30 октомври в България се очаква да пристигне делегация на комисията по отбрана на Европейския парламент. Заедно с колегата си Андрей Новаков той е организирал посещението, което ще включва София и Варна. Целта е европейските представители да се запознаят на място със ситуацията и с възможностите на спасителните и координационните центрове, както и с капацитета на българските военни.

Радев заяви, че ще настоява за по-голямо финансиране за охраната на българските граници, включително чрез програмата SAFE и други европейски финансови инструменти. Той добави, че не може да посочи конкретен размер на средствата, които България ще поиска, но подчерта необходимостта страната да се възползва максимално от европейската подкрепа.

По оценката на Радев реакцията на българското правителство на заплахите и случаите с дронове е била твърде предпазлива. Той каза, че утре предстои гласуване на резолюция в Европейския парламент, чрез която ще бъде отправен призив към българските власти за по-решителни действия както по дипломатически път, така и чрез по-активно участие в инициативите на ЕС и НАТО за укрепване на отбранителните способности.