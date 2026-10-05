Четирима души са загинали, а 30 са ранени при пътни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

За последните 24 часа са регистрирани общо 28 тежки катастрофи.

В столицата са станали три тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия.

Един човек е загинал, а двама са пострадали.

Девет жертви от началото на месеца

От началото на октомври при катастрофи в страната са загинали девет души, а 101 са ранени.

Черната статистика от началото на годината показва 378 загинали и 6501 пострадали при пътни инциденти, пише БТА.