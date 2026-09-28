Полиция преследва шофьор над 35 км в Бургаско, а гонката завърши с катастрофа и задържането на двама мъже. По време на преследването автомобилът се движил на места със скорост между 180 и 200 км/ч, навлизал в насрещното движение и преминал на червен светофар, разказа пред Нова тв инспектор Георги Димитров от дирекция „Пътен контрол“ към РУ-Поморие.

Инцидентът е станал посред бял ден - всичко започнало около 13:30 часа в събота. Полицейски патрул забелязал автомобил с ловешка регистрация, който се движел необичайно и криволичел по пътното платно. Униформените подали сигнал да го спрат, но вместо това шофьорът натиснал газта.

Автомобилът поел в посока Бургас, като на моменти навлизал в насрещното движение. По думите на инспектор Димитров полицаите се опитвали едновременно да следват колата и да предупреждават останалите участници в движението за опасността.

Друг полицейски екип също направил опит да спре автомобила, но водачът отново не се подчинил. В Каблешково колата преминала и на забранителен червен сигнал, след което продължила към Бургас.

Гонката приключила в землището на село Брястовец. Автомобилът навлязъл по черен път, ударил се в земна маса и спрял. Двамата мъже вътре излезли от колата и побягнали. Тъй като не изпълнили полицейските разпореждания, служителите използвали тейзър. При последвалото задържане двамата оказали съпротива и се наложило използването на физическа сила и помощни средства.

Зад волана бил 37-годишен мъж, който никога не е притежавал свидетелство за управление. По данни на полицията той е бил установяван да шофира без книжка и през 2024 г. Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотични вещества е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Спътникът му е на 28 години. При личния му обиск полицаите открили кристалообразно вещество, за което се предполага, че е наркотик.