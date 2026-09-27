Централната избирателна комисия (ЦИК) започва мащабна профилактика на устройствата за гласуване и разяснителна кампания за избирателите. Ремонт на машините не е правен от годината, в която са закупени, съобщава bTV, цитирайки говорителя на новия състав на комисията доц. Стоянка Балова.

Как ще гласуваме на 25 октомври и как върви подготовката за вота обясни доц. Балова. В надпреварата за „Дондуков“ 2 влизат 27 кандидатски двойки. Големият брой кандидати няма да означава дълго прелистване на екрана на машината, тъй като избирателите ще ги виждат на две страници. На първата страница ще бъдат разположени 14 кандидатски двойки, а на втората – останалите 13 и опцията „Не подкрепям никого“.

Одобрената от правителството план-сметка за президентските избори е 116,928 млн. евро, като в нея е предвиден и евентуален втори тур.

По думите на говорителя на ЦИК, държавата разполага с около 12 800 машини за гласуване, като обследване в края на миналата година е установило около 2500 устройства, които са излизали от строя при предишни избори. Машините не са били ремонтирани от 2021 г., когато са закупени от държавата. Предстои диагностика и профилактика, а там, където е необходимо – и ремонт. ЦИК предвижда на всички около 12 800 устройства да бъдат сменени батериите и флашпаметите.

След края на изборния ден официалният резултат от машинното гласуване ще бъде този от протокола, разпечатан от устройството. Контролните разписки също ще бъдат преброявани ръчно с цел засечка, за да могат гражданите по-лесно да проследят дали броят на гласувалите и броят на разписките съвпадат.

За изборния ден се предвижда да има около 3000 техници в страната и чужбина, както и център за поддръжка, уточняват от комисията. При проблем първо ще се прави опит повредата да бъде отстранена бързо, а при невъзможност секцията ще премине към гласуване с хартиени бюлетини. Балова посочи, че при предходните избори са се повредили 103 машини от близо 10 000 използвани устройства – около 1%. От ЦИК се надяват след мащабната профилактика броят на проблемните устройства да бъде значително по-малък.