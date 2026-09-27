Жена загина при катастрофа между лека кола и камион в Айтоския проход. Сигнал за инцидента е подаден около 18:30 часа. Сблъсъкът е станал на пътя между селата Билка и Дъскотна, община Руен.

Загиналата жена е управлявала автомобил "Опел Астра". Към момента самоличността й не е потвърдена, тъй като предстоят действия по рязане на автомобила и изваждане на тялото, съобщават от полицията.

Зад волана на камиона "ДАФ" е бил 57-годишен мъж от Аврен, област Варна.

Пътят Варна - Бургас през Айтоски проход е затворен. Организиран е обходен маршрут през Ришки проход. Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.