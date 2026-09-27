Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка.

„Взех решение да помилвам 49 души“, каза той под аплодисментите на голям брой хора, които се събраха в "Пионерския парк" в Белград непосредствено до сградата на Президентството.



в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването,

Вучич заяви, че"като 23-ма души от 49 са свързани с всички тези ужасни събития, през които преминаваме през последната година и половина“.

Хората се събраха в Пионерския парк преди обявения акт на оставката на сръбския президент тази вечер около 20 часа местно време (21 часа бълг. време).

Струпване на хора има и в други части на сръбската столица, отново близо до сградата на Президентството, а по Бранковия мост има колони от автомобили, от които се развяват сръбски знамена.

Вучич се обърна към събралите се с благодарност за подкрепата.





"Винаги сме успявали да запазим мира, да запазим стабилността на страната ни. Винаги сме успявали да излезем по-силни, да укрепваме икономиката си всяка година. “, каза той.

Хората започнаха да скандират „Ацо, сърбино“ и издигнаха транспаранти с надписи „Александър Вучич, политически гений“ и „Баща на нашата нация“, някои запалиха факли.

"Служих на страната си вярно, почтено и честно", каза той по-рано през деня в интервю пред обществената сръбска телевизия РТС.

За първи път Вучич обяви оттеглянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще се случи до няколко седмици.

Днес той се раздели с позицията на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на Сръбската прогресивна партия (СПП), основана от него и доскоро доминираща в изпълнителната власт.

След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври в Сърбия и при победа на СПП Вучич ще бъде издигнат за поста на министър-председател.

До изборите се стигна по настояване на студентското движение, което оглави масови граждански протести, продължили почти две години.

Социалното недоволство възникна след трагичен инцидент в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен.