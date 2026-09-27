Българските потребители са се насочили към чуждестранни торент тракери. Тази тенденция отчита от ГДБОП, след като в края на януари три от големите сайтове бяха спрени. Няма официални данни за това към кои торенти са се пренасочили желаещите да свалят филми.

Владислав Тодоров, чийто отдел в ГДБОП отговаря за интелектуалната собственост, обяснява, че хората търсят алтернативи, които не са български и нямат връзка с България.

Спирането на платформите Zamunda.net, ArenaBG и Zelka.org беше осъществено в рамките на международна операция с участието на Европол, ГДБОП, ДАНС и американски служби. И до момента на домейните стои надпис, че са конфискувани от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ по нареждане на съд в щата Мисисипи. Тодоров е категоричен, че иззетите домейни никога повече не могат да бъдат регистрирани отново.

Заради случая у нас бяха задържани четирима души, но към момента няма официална информация за хода на разследването. В резултат на затварянето на трите сайта, от май тази година България е извън американския Списък 301 за наблюдение на защитата на интелектуалната собственост.

В същото време Европейският съюз остава в списъка. По думите на Тодоров, това се дължи на диалога със САЩ относно географските означения, като американската страна използва механизма, за да подскаже, че е доминираща. Той припомня също, че свалянето на файлове от торенти е риск за киберсигурността на ползвателя.