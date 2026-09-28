Симона Иванова на 18 години от Приморско направо заглуши Роксана в първото за сезона редовно издание на шоуто „Пееш или лъжеш“. Момичето бе избрано от певицата за победителка и заедно трябваше да изпеят „Едерлези“. Симона обаче пя толкова фалшиво, че Роскана загуби ума и дума. За сметка на това изпълнението беше изключително емоционално и предизвика много настроение сред панелистите и публиката.

Симона, представена в предаването като сестра на Аквамен, е ченичка последна година в Немската гимназия в Бургас, част е от театрална група, която има редица постановки.

Тя бе финалния избор на Роксана, след като певицата искаше да я отстрани още в първите кръгове на играта, но участниците в панела използваха златния шалтер и я върнаха.

Шеф Виктор Ангелов, който тази вечер беше гост в панела, връчи чек от 3 хил. евро на победителката.

„Какъв финал на първи епизод от новия сезон. Златният шалтер свърши своята работа и направи Сестрата на Аквамен победителка, а този дует се превърна в един от най-култовите в шоуто.“, коментираха от предването.