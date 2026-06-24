Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за интензивни валежи в почти цяла България в сряда (24 юни). Очакват се и гръмотевични бури и градушки.
Жълтият код не важи за областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.
По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 26°.
Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
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