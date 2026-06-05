Тежка верижна катастрофа затвори за движение столичното „Челопешко шосе“, след като автобус на градския транспорт и няколко автомобила се сблъскаха.

Произшествието се е случило около 19:40 часа.





По първоначална информация две коли са се състезавали, едната се е врязала в автобус на градския транспорт, който вследствие на сблъсъка се е преобърнал по таван. Според очевидци на мястото има множество пострадали, по неуточнени данни около 25 души са пострадалите.

Потвърдено е, че един човек е загинал, съобщава се и за петима тежко ранени, с черепно-мозъчни травми, политравми и фрактури. Настанени са в ИСУЛ, ВМА и УМБАЛ „Света Анна“