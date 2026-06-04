Бургаският окръжен съд остави в ареста Никола Бургазлиев, който през август мг.г. с електрическо АТВ прегази петима пешеходци на тротоар в курортния комплекс Слънчев бряг. При инцидента загина една жена- на 35-годишна възраст, а 4-годишният й син беше тежко ранен и продължава да се възстановява, но е с тежки увреждания.



Процесът срещу Никола започна днес в Бургас с разпоредително заседание. Делото ще продължи по общия ред, а според официалната информация, няма да се приложи съкратена процедура, при която при признание на вина наказанието да бъде намалено.



Защитата на подсъдимия настоя за връщане на делото за ново разследване, заради пропуснати съществени процесуални нарушения. Поискаха и той да бъде освободен. Магистратите обаче заявиха, че няма съществени пропуски в досъдебното производство, които да ограничават правата му.

Бургазлиев изрази съжаление и съболезнования пред близките на Христина и Марти. Той поиска прошка в съдебна зала и заяви готовност при промяна на мярката да работи, а средствата да дарява за възстановяването на детето.

Пред Съдебната палата в Бургас се събраха близки на пострадалите и граждани, които настояват за справедлив процес.

Сред тях е майката на загиналата Христина - Златка Соколова, която заяви, че семейството „не живее, а просто съществува“ след трагедията.

Адвокатът на близките Георги Радков посочи, че ще бъде поискано максимално наказание, което по закон достига до 20 години или доживотен затвор, като според него квалификацията на деянието изключва редукция на присъдата. По думите му защитата ще настоява съдът да приеме най-тежката правна оценка на случая. Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при ПТП с евентуален умисъл.