Месец преди абитуриентските балове, на 23 април 2026 г., Общински съвет по наркотични вещества – Бургас в партньорство с Районен съд – Бургас организира съвместно образователно събитие под наслов: „От празника до присъдата“ - Как една бална вечер стига до съд.

Инициативата е насочена към ученици от XII клас и има за цел да представи по реалистичен и въздействащ начин последствията от рискови решения, свързани с употребата на алкохол и психоактивни вещества, както и нарушения на закона в контекста на абитуриентските празненства.

В събитието ще участват абитуриенти от пет гимназии в град Бургас, които ще имат възможност да се срещнат с представители на различни институции и професионални области.

Събитието обединява експертния опит на съдебната система, органите на реда и здравните институции. В рамките на инициативата учениците ще се срещнат със съдия от Районен съд – Бургас, представител на Областна дирекция на МВР – Бургас, медицински специалист и психолог.

Чрез представяне на реални казуси от практиката участниците ще имат възможност да проследят пътя от едно на пръв поглед безобидно решение до неговите правни, здравни и социални последствия.

„Целта ни не е да поучаваме, а да покажем реалността – такава, каквато е. Вярваме, че когато младите хора чуят истинските истории зад цифрите, те могат да направят по-осъзнат избор“, посочват организаторите.

Събитието ще се проведе в сградата на Районен съд – Бургас.

Инициативата е част от усилията за изграждане на устойчива превантивна среда и насърчаване на отговорното поведение сред младите хора в един от най-важните моменти от тяхното израстване.