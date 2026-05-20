Общо 88 педагози от детски градини и училища в Бургас бяха официално отличени за високи професионални заслуги през учебната 2025/2026 година на тържествена церемония, организирана от Община Бургас по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Събитието се проведе в хотел „България“ и събра учители, директори, представители на образователната общност и официални гости, за да отдадат заслужено признание на педагозите, които със своя професионализъм, отдаденост и новаторски подход допринасят за развитието на образованието в Бургас.

„Доверието не се измерва само в отличните оценки и успехите на нашите ученици. То се измерва в любовта, усмивките и уважението на нашите деца към труда, който вие полагате. Прави ми впечатление, че тази година в списъка има много млади учители, което е уникално. Това показва, че новите учители бързо са показали успехи и са оценени високо от колективите. Специално благодаря на директорите на бургаските детски градини и училища. Благодаря и на всички държавни институции, че винаги помагат на образованието в Бургас. Всяка година броят на талантливите бургаски деца се увеличава и ние провеждаме награждаванията по два-три пъти, но в това е смисълът. Оптимист съм за бъдещето на нашия град и нашата страна. Благодаря Ви! Честит празник в аванс!“, сподели кметът Димитър Николов.

„Давам си сметка, че това е елитът на хората, които са се отдали на една от най-благородните професии в нашето общество. Покланям се пред Вас! Ще положа всички усилия да изпълним вашите желания за предоставяне на по-добри професионални кабинети и условия, в които да подготвяте нашите деца. Бъдете сигурни, че в мое лице имате поддръжник и съмишленик. Бъдете здрави! Дерзайте и продължавайте напред!“, заяви областният управител на Бургас Дико Диков.

„Благодаря за поканата на г-н Николов. Най-много се вълнувам, когато съм сред свои. Благодаря на всеки един от Вас – радетелите на българското слово и хората, които вдъхновят и предават мъдростите. Бъдете здрави и нека заедно да покоряваме нови върхове, защото Бургас е мястото, което вдъхновява и е пристан на усилията ни за по-добро образование“, заяви началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева.

Грамотите и плакетите на заслужилите учители бяха връчени лично от кмета на Бургас Димитър Николов. Отличията са присъдени в три категории – „Млада надежда на образованието“, „Цялостен принос и будителски дух“ и „Иноватор в образованието“. Имената на наградените преподаватели са предложени от колективите на съответните детски и учебни заведения с решение на педагогическите съвети.

По време на церемонията Валентина Камалиева връчи и почетните отличия на Министерството на образованието и науката - „Неофит Рилски“.

Празничната атмосфера беше допълнена от музикалните изпълнения на младия виртуоз цигулар Виктор Петров и талантите Александра Вълкова и Стенли от Театрален колеж „Любен Гройс“. Водещ на церемонията беше актьорът, режисьор и преподавател по актьорско майсторство Димитър Маринов – първият български актьор, качил се на сцената на наградите „Оскар“.

Сред гостите бяха още председателят на Общински съвет – Бургас Михаил Хаджиянев, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, директорът на дирекция „Образование и младежки политики“ в Община Бургас Катя Мишева, Константин Янков – председател на Областния координационен съвет на СБУ към КНСБ и Огнян Маринов – председател на Регионалния синдикат на образованието към КТ „Подкрепа“, директори и учители от детските ясли, градини и училища.

Събитието бе част от празничната програма на Община Бургас по случай 24 май и още веднъж затвърди уважението и признателността към хората, посветили се на мисията да образоват, вдъхновяват и изграждат бъдещето на обществото.

Ето и наградените:

Отличени от: РУО-Бургас

Сава Георгиева Нанева – старши учител в ОУ „Христо Ботев“ - кв. „Долно Езерово“

Иванка Тоткова Димитрова – специален педагог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Бургас;

Бояна Георгиева Георгиева – старши учител в ПГМЕЕ

Таня Христова Евтимова – старши учител в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Мариана Илиева Анастасова - старши учител в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Красимира Стоева Ибришимова - старши учител в ОУ "П. К. Яворов"

Марияна Генчева Монева - Иванова – старши учител в ОУ „Найден Геров“

Маргарита Паскалева – директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Карнобат

от Синдиката на българските учители - област Бургас

Цветана Ангелова Цъгова – старши учител в ОУ „Братя Миладинови“

Тинка Герогиева Славова – старши учител в ДГ „Калина Малина“

Марина Димова Тодорова – главен учител в Търговска гимназия

от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“

Маргарита Владимирова Бакалова - старши учител в Търговска гимназия

Маргарита Радева Гюрова - старши учител в ДГ „Славейче“

Ето имената на всички педагози, които получиха признание по повод 24 май:

Категория "Млада надежда на образованието“

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Ренета Иванова ДГ "Коледарче", кв. Долно Езерово

Теодора Вълчева ДГ "Здравец"

Бонка Кешишева ДГ "Златното ключе"

Памела Стоянова-Стойчева ДГ "Чайка"

Жени Чорова-Стоянова ДГ "Райна Княгиня"

Марио Козаров ДГ "Делфин"

Галина Иванова ДГ "Златна рибка"

УЧИЛИЩА

Николай Цветков СУ "Св. Климент Охридски" кв. Рудник

Биляна Радиева ОУ "Христо Ботев" кв. Победа

Кирилл Алексеев ПГЕЕ "Константин Фотинов"

Ивана Енева ПГСИ "Пеньо Пенев"

Надя Фотева СУ "Димчо Дебелянов"

Категория „Цялостен принос и будителски дух“

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Атанаска Проданова ДГ "Ханс Кристиан Андерсен"

Миглена Касабова ДГ "Вълшебство"

Мариана Минчева ДГ "Пролетна дъга" с. Маринка

Петя Димова ДГ "Пинокио"

Иванка Тахчиева ДГ "Славейче"

Таня Динева ДГ "Звездица"

Светла Иванова ДГ "Звънче"

Даниела Филипова ДГ "Иглика"

Анна Маринова ДГ "Ален мак" кв. Сарафово

Наталия Маркова ДГ "Раковина"

Тинка Славова ДГ "Калина Малина" кв. Ветрен

Десислава Христова ДГ "Моряче"

Чанита Анестиева ДГ "Синчец"

Асен Алексиев ДГ "Звездица Зорница"

Йовка Желева ДГ "Синчец" кв. Банево

Таня Дандаринова ДГ "Детелина"

Иванка Атанасова ДГ "Пламъче"

Мария Танева ДГ "Калинка" кв. Рудник

Йорданка Христова ДГ "Ран Босилек"

Галина Ненова ДГ "Изгрев"

УЧИЛИЩА

Татяна Георгиева ОУ "Любен Каравелов"

Яна Ашикова ОУ "Елин Пелин"

Албена Мишева ЧОУ "Селестен Френе"

Райна Петкова ОУ "Свети княз Борис I"

Веселина Христова-Александрова СУ "Иван Вазов" гр. Бургас

Галина Велчева ПГЧЕ "Васил Левски"

Радостина Бахчеванова-Георгиева СУ "Константин Петканов"

Димитринка Янакиева ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово

Русинка Костадинова ОУ „Христо Ботев“, кв. Долно Езерово

Росица Тодорова ОУ „Христо Ботев“, кв. Черно море

Тони Алексиев Професионална Гимназия по транспорт

Донка Панкова ОУ "Петко Рачев Славейков"

Галина Колева СУ "Йордан Йорданов"

Валентина Панайотова ОУ "Георги Бенковски"

Василена Манолакева НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

Мариана Ведричкова АЕГ "Гео Милев"

Анита Манолова ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелински"

Михаела Георгиева-Соколова ЧСЕУ "Д-р Мария Монтесори"

Нина Костова СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Гергана Георгиева-Статева ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

Ана Банова НЕГ "Гьоте"

Милена Даскалова ПГМЕЕ

Стойка Тодорова Търговска гимназия

Евгения Георгиева Спортно училище "Юрий Гагарин"

Иванка Арнаудова-Янчева СУ "Петко Росен"

Ангелина Батилова ОУ "Братя Миладинови"

Кремена Николова ОУ "Иван Вазов" кв. Банево

Пенка Михова НБУ "Михаил Лъкатник"

Таня Христова ПГРЕ "Г. С. Раковски"

Надя Андонова ОУ "Васил Левски" гр. Българово

Петранка Желязкова ОУ "Антон Страшимиров"

Категория „Иноватор в образованието“

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Теодора Кондова ДГ "Слънце"

Полина Колева ДГ "Светулка" гр. Българово

Донка Иванова ДГ "Брезичка"

Даря Стефанова ДГ "Теменуга" с. Равнец

Александра Рангелова ДГ "Радост"

Мария Кабакова ДГ "Морска звезда"

Лиляна Дойчева ДГ "Надежда"

Мирела Димитрова ДГ "Веселушко"

Мелтем Емрула-Али ЦПЛР

УЧИЛИЩА

Мария Гетова ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Равнец

инж. Елин Дойчинов Професионална техническа гимназия

Даниела Кодева ОУ "Свети Климент Охридски" гр. Бургас

Цветомира Пенчева ОУ "Пейо К. Яворов"

Анка Стоянова ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен

Хабибе Ахмедова ОбУ "Васил Левски" кв. Горно Езерово

Мария Тонева ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

Албена Христова ОУ "Васил Априлов"

Ирина Дачева ОУ "Найден Геров"

Димитринка Петрова СУ "Добри Чинтулов"

Нина Стефанова ОУ "Христо Ботев" с. Маринка

Елица Братанова Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Хатче Фари ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"

Радосвета Калинова ПГМКР "Свети Никола"

Николина Димитрова СУ "Епископ Константин Преславски"

Галя Петрова ПГСАГ "Кольо Фичето"