През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа умерен северозападен вятър. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното, няма да се променя съществено.

Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, следобед – купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е по-често значителна, следобед купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.



В петък и събота въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в събота слабо ще се понижат.