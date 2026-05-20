Нацистка свастика по фасадата на фен клуба на ЦСКА в Бургас на ул. „Шейново“, само на метри от Областната дирекция на МВР, предизвика остри реакции сред граждани, футболни привърженици и общественици в града. Вандалският акт отключи вълна от обществено възмущение, още повече, че клубът на червените привържени, се намира и в непосредствена близост до детска градина.



Хитлеристкият символ се появил в нощта на 4 срещу 5 май, но до момента не е премахнат. „Става въпрос за открита демонстрация на неонацистка идеология, омраза и екстремистки възгледи“, казват очевидци пред BurgasInfo.



Собственици на жилища и наематели в района провели собствено разследване, а след „оперативно-издирвателните мероприятия“ успели да се сдобият със записи от камерите на съседни сгради. От видеата, предоставени и на BurgasInfo, се вижда млад мъж с качулка, облечен в тъмни дрехи, който в три часа след полунощ на 5 май се приближава към фенклуба и с черен спрей най-напред изписва върху фасадата надписа „CSKA Sofia Hooligans 1948“, отдалечава се бавно, но само минути по-късно се връща, за да нарисува и пречупен кръст. А после, необезпокояван, се оттегля.



Бдителни граждани разказват, че час преди това в клуба, след сигнал за скандал, пристигнал екип на Първо районно управление на МВР - Бургас. И след като съставили предупредителен протокол, полицаите си тръгнали.



Вандалската проява вероятно е с цел отмъщение и е показан акт срещу полицията, коментират местните жители. И настояват МВР да изясни кой рисува нацистки символи в Бургас.