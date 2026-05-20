Синдикатът на административните служители (САС) към Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ изразява своето остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10% без предварителен функционален анализ, оценка на натовареността, анализ на ефективността или оценка на последствията за функционирането на държавните институции.

Това се казва в отворено писмо, изпратено до премиера, министъра на финансите, министри от кабинета, ръководители на агенции и други, публикувано на сайта на КТ „Подкрепа“.

Реакцията е по повод изявлението на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев от преди два дни, който анонсира намерението на новото правителство да съкрати числеността и разходите на администрацията. "Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември, без да се намаляват индивидуалните заплати. Намалението на разходите ще бъде за сметка на оптимизация на числеността на администрацията. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс", каза Донев.

„Налагането „на калпак“ на съкращения без реална оценка на дейностите и необходимостта от човешки ресурс може да се определи като управленски произвол, който ще доведе до допълнително обезкървяване на администрации, които и към момента работят при хроничен недостиг на кадри, ниско заплащане и свръхнатоварване“, пише в позицията. Като тревожни се определят и намеренията „за въвеждане на механизъм за увеличение на възнагражденията с еднакъв процент за всички администрации, независимо от съществуващите огромни дисбаланси в нивата на заплащане“.

„Настояваме ясно да бъде заявено, че държавната администрация не е разход, който може безконтролно да бъде орязван, а ключов елемент от функционирането на държавата“, призовават от САС.

От синдикалната организация предупреждават, че напрежението сред работниците и служителите в държавната администрация е сериозно. „При продължаване на тази политика САС „Подкрепа“ ще предприеме всички позволени от закона действия за защита на правото на достоен труд и справедливо възнаграждение на своите членове, включително организиране на протести, ефективни стачни действия и други форми на синдикален натиск“, пише в позицията.

С решение на Министерския съвет от днес вицепремиерът Гълъб Донев беше определен за председател на Съвета за административната реформа. Консултативният орган отговаря за координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация.