По-голямата част от силовото укрепване на крайморската велоалея към бургаския кв. "Сарафово“ приключи. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Дължината на трасето е близо 1,5 километра. За овладяване на абразията в района са поставени 400 изливни пилота, които укрепват скатовете. Те са с дълбочина от 6 метра и са разположени на 1 метър разстояние един от друг.

Паралелно с това е направено и допълнително заскаляване. За да се избегнат рисковете от инциденти, ще се обособи коридор, по който велосипедистите ще могат да преминават до пълното приключване на ремонтните дейности, посочиха от общината.

Припомняме, че общинската администрация в Бургас установи свлачищните процеси и пропадане на части от алеята в морето през пролетта на 2022 година. Министерството на регионалното развитие и благоустройството не успя да определи с точност какви са причините за промените в ландшафта, което попречи на общината да се намеси. След настояване от страна на администрацията в края на миналата година държавата обособи свлачищната зона в самостоятелен имот и го прехвърли на Община Бургас.

Първият етап на проекта по укрепване и възстановяване на велоалеята започна през февруари тази година.