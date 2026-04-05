Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) засили контрола по границите в навечерието на Великден. При съвместна проверка със служители на Агенция „Митници“ и Гранична полиция на ГКПП „Калотина“ бе иззета близо половин тон нелегална стока, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Нарушението е разкрито при проверка на микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия. В превозното средство митническите служители са открили значителни количества кайма, сирене, паприка и картофи, за които липсват каквито и да е придружаващи документи. Освен хранителните продукти, в автомобила са намерени и 12 опаковки с препарати за растителна защита, чието използване е строго забранено на територията на Европейския съюз.

За случая веднага са уведомени инспекторите от дирекция „Граничен контрол“ на БАБХ. Всички продукти са иззети и подлежат на пълно унищожение, за да не се допусне риск за здравето на потребителите.

От БАБХ напомнят, че контролът по граничните пунктове е постоянен и цели да предотврати вноса на опасни храни и препарати, които не съответстват на европейските изисквания.