Нарушението е разкрито при проверка на микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия. В превозното средство митническите служители са открили значителни количества кайма, сирене, паприка и картофи, за които липсват каквито и да е придружаващи документи. Освен хранителните продукти, в автомобила са намерени и 12 опаковки с препарати за растителна защита, чието използване е строго забранено на територията на Европейския съюз.
За случая веднага са уведомени инспекторите от дирекция „Граничен контрол“ на БАБХ. Всички продукти са иззети и подлежат на пълно унищожение, за да не се допусне риск за здравето на потребителите.
От БАБХ напомнят, че контролът по граничните пунктове е постоянен и цели да предотврати вноса на опасни храни и препарати, които не съответстват на европейските изисквания.
