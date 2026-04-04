Жена с деменция е загинала, след като е паднала от балкона на 151 блок в Ж.К. „Тракия“ в Пловдив. Инцидентът е станал през изминалата нощ.

На място незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Според първоначалната информация, пловдивчанката скочила, като починала на място.

След подаден сигнал при мястото на трагедията пристигнали полиция и линейка. Медиците констатирали смъртта на жената.

Към момента няма информация каква е причината за самоубийството. Една от версиите е болест.

Възрастна жена, на около 80 години, е скочила от единия от етажите. Констатирана е смъртта й, няма данни за насилие, съобщиха от ОДМВР-Пловдив.