14-годишно момче е загинало при пожар в жилищен апартамент в Сливен, а 43-годишна жена е пострадала, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.

Инцидентът е станал на 3 април малко преди 22:00 часа в квартал „Сини камъни“. Сигналът за пламъците е подаден в 21:58 ч., след което към мястото незабавно са насочени два противопожарни автомобила и автомеханична стълба с екипи на пожарната служба в Сливен.

При пристигането си огнеборците са установили силно развит пожар в апартамента. Въпреки бързата реакция, 14-годишният младеж е загинал на място. Пострадалата жена е получила наранявания и е оказана медицинска помощ.





Към момента причините за възникването на пожара все още не са установени. По случая се извършва разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около трагедията.

Десетки пожари в страната за едно денонощие

По данни на пожарната, през последните 24 часа в страната са ликвидирани общо 34 пожара. Част от тях са причинили материални щети, като 11 от инцидентите са довели до преки загуби.

От тези пожари четири са избухнали в жилищни сгради, а един – в временни или паянтови постройки. Останалите 23 пожара са били без нанесени щети, като сред тях има случаи в сухи треви, горска постеля, транспортни средства и други обекти.

Пожарникарите са участвали и в 49 спасителни и помощни операции, свързани с различни инциденти. Освен това са регистрирани и седем фалшиви сигнала.

Трагичният случай в Сливен отново поставя въпроса за безопасността в жилищата и необходимостта от превенция при пожарни инциденти, особено в градска среда. Разследването продължава, а властите призовават гражданите към повишено внимание при използване на отоплителни и електрически уреди.