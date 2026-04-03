48-годишен мъж от Варненско е осъден за палежа на къщата на собствената си дъщеря. Подсъдимият признал вината си и след постигнато споразумение получи 3-месечна условна присъда, съобщават от пресцентъра на административния съд.



На 1 януари миналата година през нощта, във варненско село мъжът, след консумация на алкохол и след като проиграл в хазартна зала във Варна пари, дадени му от неговата дъщеря, поискал от нея да му осигури още средства за залагане.



Полученият отказ го ядосал и той се заканил при прибирането си в селото да запали къщата на дъщеря си. Въпреки, че подсъдимият и друг път отправял подобни закани, под влияние на продължителната употреба на алкохол в новогодишната нощ, той отишъл до дома на дъщеря си, разбил входната врата и със запалка подпалил пердето на прозореца.



Огънят бързо се разпространил към диван, секция и намиращите се в кухнята шкафове и уреди. Подсъдимият направил снимка на горящите предмети и я изпратил на дъщеря си, която потърсила за съдействие други свои роднини и подала сигнал на тел.112.



Пораженията от пожара са за над 12 000 евро. На 48-годишният подсъдим, който е неосъждан, бе наложено наказание от 3 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага с изпитателен срок от 3 години. Той ще трябва да плати и направените разноски по делото за близо 1500 евро. Съдебният акт е окончателен.