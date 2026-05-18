Частични избори за кмет на кметство Бата, община Поморие, ще се проведат на 14 юни. Датата е насрочена с Указ №64 от 25 февруари т.г. на президента Илияна Йотова. Избори в селото ще се проведат, след като предходният кмет бе отстранен поради влязла в сила присъда.

От Община Поморие напомнят, че избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат вписване в избирателния списък по настоящ адрес с писмено заявление до кмета на кметството. Заявленията се подават не по-късно от 30 май.

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят това в писмена форма не по-късно от 30 май, а тези, които не са подали заявление в този срок – не по-късно от 8 юни, при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.



Кметът на селото Георги Георгиев бе осъден за престъпление по чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс. С решение от декември 2025 г. Върховният касационен съд потвърди присъдата за престъпление от общ характер – купуване на гласове. Наложено му е наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, чието изтърпяване е отложено с тригодишен изпитателен срок.

През 2021 г. кметът на селото беше задържан при специализирана полицейска операция по разследване за купуване на гласове.

Временно изпълняващ длъжността "кмет на кметство" на село Бата е Христина Калчева. Тя бе избрана през февруари тази година от Общинският съвет в Поморие.